戶外運動免戴罩　戶外勞動不一定豁免　口罩令不合理欠清晰

政府周二(25日)就口罩令(第599I章)修訂刊憲，明日(28日)起在室外公眾地方進行消耗體力的體能活動，毋須戴口罩，條文雖沒有進一步解釋「體能活動」的定義，但當局曾解釋，在戶外運動的人士不用戴口罩，至於在戶外從事相當體力勞動的工作人士是否明日起亦不用戴口罩﹖哪些工種可豁免？食物及衞生局解釋不詳，只稱「執法人員會按實際情況和各相關因素判斷」。

刊憲的條文規定，消耗體力的體能活動可視為不佩戴口罩的可辯解理由。食衞局回覆指，一般而言，在戶外進行劇烈運動的人士都應符合上述的情況而不需要佩戴口罩。另外，視乎實際情況，在戶外從事相當消耗體力的勞動工作人士亦可以根據上述合理辯解而不需要佩戴口罩，執法人員會按實際情況和各相關因素判斷是否接納相關合理辯解。

該局表示，考慮到歷來最嚴厲的社交距離施已實施超過1個月，隨着疫情有緩和跡象，市民有需要進行各種強身健體運動，運動會為市民健康帶來裨益，戴口罩進行劇烈運動實際上會有困難，故政府在防疫和市民需要之間取得平衡，作出相關修訂。

大律師何旳匡表示，條文有關「體能活動」的涵蓋範圍甚闊，如執法人員須按實際情况和各相關因素判斷，相信執法時會產生磨擦。當局有必要釐清修訂條文的範圍。

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