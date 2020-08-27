業界指蓮塘香園圍口岸較細 料往惠州汕頭等地可省1小時

連接深圳蓮塘口岸的香園圍邊境管制站昨日(26日)啟用，首階段只開通跨境貨運服務，落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今早(27日)於電台節目表示，新口岸較細，貨運通道不多且比較窄，不能容納太多貨車，但相比其他現有口岸方便，一離開內地關口就進入高速公路，毋須先經過小路。

蔣預計，如果貨運業界經蓮塘/香園圍口岸前往惠州、惠東、河源、汕頭等地，可比原本經文錦渡及沙頭角口岸節省約1小時。

惟他指，不少運輸公司未有將貨運司機和貨車車號資料向深圳海關備案，故不少司機暫時未能使用新口岸，但相信這問題不用花太長時間就能解決。

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