法律界指很多示威可被控暴動罪　律政司近年不時有此檢控　

立法會議員林卓廷因涉嫌於元朗721事件參與暴動被捕，外間對控罪有不少疑問，大律師公會執委石書銘今解釋，在法律原則上，很多示威都可被控暴動罪，只視乎律政司及警方會否動用這個「大鐵鎚」，近年律政司不時以暴動罪應用於示威場面。

石書銘今早(27日)在電台節目上表示，從基本分析，出現暴力行為的非法集結即屬暴動，有關人士是否參與暴動或非法集結，視乎他在場的目的，包括有否與其他人士一同作出威嚇或擾亂秩序的行為。若並非與其他擾亂秩序的人屬同一伙，則不屬參與非法集結，即使非法集結轉為暴動亦沒有影響。

石補充，兩幫人對打，一般會被控以非法集結，間中亦會控以暴動。基於法律原則，很多情況都可以控以暴動，只是視乎律政司及警方會否動用這個「大鐵鎚」。

律師會前會長熊運信亦指，暴動罪涉及非法集結、破壞社會安寧、及暴力行為。若非法集結中，有人破壞社會安寧，該集結即屬暴動。即使逗留在暴動現場的人自身未有使用暴力，但若果缺乏留在現場的合理解釋，亦可能被法庭視為參與暴動，因為有關條例的法律精神認為，逗留於暴動現場的人，會鼓勵暴動者繼續作出破壞社會安寧的行為。

不過，熊運信亦補充，不是身處暴動就一定屬於犯法，例如在場採訪的記者。被問到其他職業能否作為抗辯理由，例如是到場調解的人士，熊指須經法庭衡量有關理由是否足夠及真確。

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