再有4食肆上疫榜　屯門「金大班」累計5患者到訪

沙田偉華中心的雲桂香米線專門店曾到確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(26日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多4間食肆上疫榜，其中一名確診者為酒樓員工，其任職的旺角始創中心「海港酒家」被列疫榜上，其他食肆還包括九龍城定安大廈的「萬豪漁港」、沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」，以及屯門良景廣場的「佳記餐廳」。

一名69歲居於屯門新屯門中心2座的男患者，除了曾到訪屯門良景廣場「佳記餐廳」外，亦曾到訪良景廣場的「金大班」。計及此個案，良景廣場「金大班」已有5名患者曾於14日內到訪，未知餐廳是否出現傳播。

「新增確診者到訪餐廳名單」

九龍

●旺角始創中心 海港酒家

●九龍城定安大廈 萬豪漁港

新界

●沙田偉華中心 雲桂香米線專門店

●屯門良景廣場 佳記餐廳

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