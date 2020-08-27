父涉非禮親女獲撤控　遭斥：你心知肚明　

10歲女童聲稱去年9月在家玩手機時，遭父親從後持續「摙」雙胸近三十下。該名父親否認一項非禮罪受審，女童出庭接受盤問下，承認對事情或有所混淆。案件今日（27日）在九龍城法院續審，控方決定不提證供起訴，被告的控罪因而獲撤銷。之後被告要求拿回訟費，惟法庭拒絕其申請，直指他在警誡下含糊其詞隱瞞真相，屬自招嫌疑；又提醒他不要心存僥倖，是否有侵犯女兒，他自己應該心知肚明。

被告現年51歲，從事餐飲業。法庭以英文字母L.S.H取代其姓名。他被控於2019年9月28日，在深水埗榮昌邨一單位內非禮女童X。而他是X的父親。

案件昨開審時，庭上播放女童的錄影會面，她坦言對父親行為感到「唔舒服，想嘔」，但因怕被罵而沒有作聲。至盤問期間，辯方又多次指稱被告不曾侵犯X，X猶豫良久始答：「唔知道」，又同意可能「搞錯」或出現混淆，之後更表示不知道非禮事件有否發生。

控方反對辯方的訟費申請，指事主口說「唔知」，即非禮事情或有可能發生，形容今次被告是技術性脫罪，又指被告警誡下承認當日有與事主有身體接觸，亦加強了控方的檢控基礎。

裁判官駁回訟費申請時就指，被告在錄影會面時，談及當晚曾按摩事主背部，但到了關鍵情節他卻欲言又止。而被問到有沒有觸碰事主胸部時，他的答案竟是「應該無」，絕對是他自招嫌疑。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020