青少年誤信大麻有益少害　兩成人吸食　有人月耗2萬元

本港青少年大都輕視大麻的禍害，不少人以為大麻對身體的傷害「少過煙酒」，去年被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的危害精神毒品，被呈報吸食的人數大幅增加48%。一項今日發表的調查更顯示，發現約19.3%受訪青少年表示曾吸食大麻，當中逾半(51.2%)人因為減壓而吸食。有青少年曾月花兩萬元購買大麻，但近兩年「身體差、記憶力衰退、情緒不穩」才醒悟要結束被大麻操控的生活。

青協西貢及黃大仙外展社會工作隊今(27日)發表「青少年對大麻的認知及態度」調查，單位主任楊健華表示，調查在今年5月20日至6月30日進行，研究人員以實地方式訪問了647名10至35歲的青少年，在曾吸大麻的125人中，約90%人介乎16至30歲、近半年曾經吸食的人亦佔約67%。

楊表示，部分受訪者對大麻的認知存在誤解，其中約35.7人同意「大麻對大腦的傷害少過煙酒」、約32.6%受訪者同意「外國有部分國家推行合化，所以大麻帶的傷害應該不大」。

在宣傳和教育方面，調查反映近3成(27.7%)受訪者接受或非常接受大麻、近6成(57.2%)受訪者其至曾接觸有關大麻的好處，楊坦言情況令人擔心。對比受訪者對不同成癮物質帶來的傷害程度，只有約55.3%人認為大麻會帶來「嚴重傷害」，與其他毒品如「可卡因」、「冰毒」、「氯胺酮」等逾90%的結果，大相逕庭。有約76.5%受訪者認為現時香港針對大麻的教育不足夠。

楊續稱，調查指出約14.4%受訪者透過網上獲得大麻，而在各社交交友平台，如Telegram、Heymandi、Instagram等，近年亦可發現不少大麻的賣家，情況變得普及。在疫情下，機構亦發現多了青年人會在家吸食大麻、甚至有「電話訂貨、屋企樓下交收」的情況。

阿南(化名)在15歲左右開始接觸大麻，至今已近7、8年，他坦言首次接觸大麻是被朋友影響，當時認為「覺得輕飄飄，唔知自己做緊乜咁」，慢慢由初期1星期約吸食2至3次，至自己向賣家購買大麻，高峰期甚至月花近2萬港元購買大麻，他稱「嗰時覺得佢(大麻)唔係毒品，係比我放鬆既」。但至近2至3年，他發現自己的身體狀態變差，記憶力衰退，情緒不穩，「啲嘢好虛幻、瞓覺前好似旁邊有嘢圍繞住我咁」，始決定戒除毒癮。

青協深宵青年服務單位主任李智廣指出，調查顯示大部分曾吸食大麻，均為在學或在職的青少年，因此建議學校、大專院校及職場應加強預防吸食大麻的教育工作；增加青年面對生活壓力及情緒困擾的方法等。李強調，大麻會影響肢體協調能力、誘發精神病病徵、損害記憶和判斷力等；長期和大量使用更會損害大腦發展和降低智力等。