認知障礙症長者染新冠肺炎後死亡率較高　中大團隊倡遠程會診

長者確診新冠肺炎後的死亡率遠高於一般患者，香港第三波疫情的所有死亡個案更全屬60歲或以上，有見及此，香港中文大學醫學院認知障礙症研究團隊，與國際專家共同制訂一系列建議，例如鼓勵遠程醫療技術，讓病人在網上看症，而不用親自到醫院，以保障長者能獲得適切的護理。

截至本月23日，本港60歲或以上的新冠肺炎患者死亡率達6.27%，是60歲以下患者0.06%死亡率的105倍。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授高浩表示，患有認知障礙症的長者死亡率較高，當中或是因免疫系統受損之故，而患者倘若帶有阿茲海默症相關的基因，亦有可能增加感染病毒的機會，並觸發炎症系統失調，對大腦造成影響。

中大醫學院腦神經科專科醫生區頴芝則認為，疫情期間，城市需要進行大規模封鎖時，遠程醫療能讓醫護人員安全地為病人進行網上會診，提供醫療建議。

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