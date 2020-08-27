黎智英續唱衰香港稱自由法治已被取走　倡港人繼續抗爭

目前有多宗官司纏身的壹傳媒黎智英，今早(27日)繼續在社交網站直播唱衰香港，指如果港人不持續抗爭，就不會得到國際聲音的保護。他指出，英國過往賦予香港自由和法治，這些亦與港人成長，是香港的第二種特色，但現時香港的自由和法治已被取走，港人要為此而反抗。

對於香港的情況，黎智英認為港人已對政府失去信心，已不理會政府，故政府不能運作，港人亦會因而覺得香港並非如自己所想，有意離開，又認為香港會變成警察城市。他形容，仍繼續參與抗爭運動的港人是社會和價值的支柱，但離開的港人亦十分重要，因可喚醒國際社會，引起對香港的關注。

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