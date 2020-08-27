片段證施襲者另有其人　裝修工獲撤襲警罪

一名裝修工被指在去年平安夜腳踢警員，他否認一項襲警罪，案件原本今日（27日）在九龍城法院開審。但控方在開審前，表示在網上發現另一傳媒片段，顯示施襲者另有其人，於是對被告不提證供起訴撤銷其控罪。惟裁判官拒絕被告的訟費申請，形容被告裝束與施襲者相似，而且他曾伸手攬着追捕施襲者的警員，認為他自招嫌疑。

26歲被告孫嘉偉，報稱任職裝修工。他被控於2019年12月24日襲擊警員A。

控方今日甫開庭，便表示在準備審訊期間，在網上發現一段傳媒錄影片段，片段中可見有人腳踢警員，而當警員展開追捕時，被告曾伸手攬着警員阻止他們前進。由於片段反映施襲者並非被告，在諮詢法律意見後，決定不提證供起訴。控方又指在檢視片段後已即時告知辯方，並作出最有利被告決定，故反對辯方的訟費申請。

裁判官拒絕批出訟費時就指，片段可見施襲者與被告均穿黑衣及戴帽，外觀及裝束相似，加上被告當時曾攬着追捕警員，警員難以分辨，誤會被告是施襲者亦是合理，認為被告是自招嫌疑。

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