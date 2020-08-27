中國海警截快艇拘12名偷渡客　包括違反國安法保釋的李宇軒

粵港兩地執法部門近期聯手打擊偷渡行動，其中中國海警在果洲群島拘捕12人，包括「香港故事」成員李宇軒，他於本月10日在港涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢被捕獲准保釋候查。消息稱，李與其餘11人乘坐由黑幫安排的快艇，由香港西貢布袋澳出發，在果洲群島被中國海警截獲。據了解，他們打算潛逃台灣後申請政治庇護。

據中國海警局官方微博消息，上周六(22日)9時許，廣東海警局在粵港東南方向中國管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，拘獲李宇軒及姓鄧男子等涉嫌非法越境人士。目前案件正在進一步偵辦中。

此外，中國海警局上周三（19日）發布消息，廣東海警局本月初破獲3宗跨境偷渡案，拘捕30人及5名俗稱「蛇頭」的組織運送者，被捕者當中包括小童。據指，該批被捕者是在疫情下企圖避過內地及本港的隔離措施，偷渡往返香港及珠海市。

另香港警方本周亦表示，在過去兩月聯同入境處及廣東海警局展開代號「箭雲」的打擊中港偷渡行動，共拘捕104人。香港警方指出，疫情期間各地實施出入境管制，有犯罪集團趁機在網上招募偷渡客經水路偷運人蛇抵港，並安排藏身處及介紹非法勞工、賣淫及黑幫打手等工作。

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