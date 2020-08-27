男生涉雷射筆射警車　遭車上警員拘捕起訴

17歲男學生被指於去年聖誕節晚上，用雷射筆照向一輛行駛中的警車，最終被捕，並被控以一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（27日）在粉嶺法院提訊，法庭應辯方要求毋須被告答辯，並將案押後至10月28日再訊，以待辯方索閱文件，期間准被告繼續保釋。

控罪指被告陳嘉華於去年12月25日，在上水粉錦公路管有一個能發出雷射光束的裝置。

據悉，在警車當晚9時巡經上址時，車上警員發現有綠色光束從後射向警車，警車減速後，看見被告等4人在路上，有人大叫「死黑警！仲未撞死！」警員下車追截，期間見被告將雷射筆棄置在附近草叢，最終將他拘捕。

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