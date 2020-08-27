料11月逾半旅行社結業 　業界冀全民檢測助中秋前與內地澳門通關

新冠肺炎疫情嚴重打擊旅遊業，有業界人士今早(27日)舉行記者會，呼籲市民全力支持全民檢測計劃，力爭兩星期內切斷社區傳播鏈，務求在中秋節前重新恢復香港與內地及澳門通關。團體亦安排約10架旅遊巴，由中環摩天輪出發，慢駛至政府總部請願。

香港旅行社東主協會主席梁國興表示，入境遊自去年底起近乎停頓，而出境遊亦自從今年1月底開始停頓，情況持續逾8個月，期望能盡早恢復通關，否則預計11月將有超過半數旅行社結業。他又形容，旅行社結業潮已經展開，期望社會參與全民檢測計劃，令行業能跨過難關。

議員容海恩形容，目前旅遊業是「一潭死水」，提到港府正與泰國、日本商討實施「旅遊氣泡」，相信可於未來出入境時使用全民檢測的結果，又期望政府加大力度向業界提供援助，例如向業主提供稅務減免及提供減租誘因，以減輕旅行社東主的負擔。

此外，議員何君堯呼籲市民不要心存任何雜念，一同參與全民檢測計劃，形容做法是「自己救自己」。

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