天氣預報：菲東低壓區下沉氣流帶動　港周六起熱爆連續4日34°C

快將踏入9月，以天文台的定義來說已屬於秋季時節，但因有低壓區發展，雖然未知會否直襲香港，但導致天氣酷熱乃不爭事實，香港未來幾日又再飆至34度高溫。

天文台表示，一股微弱的大陸氣流會在未來數日為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣，預料位於菲律賓以東海域的低壓區逐漸發展，並在下周初移向琉球群島一帶，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東地區仍然酷熱。

最新九天天氣預報，明日(28日)大致天晴酷熱，氣溫介乎28至33度。周六(29日)至下周二(9月1日)連續4日氣溫高達34度，周一(31日)及周二有驟雨。下周三(9月2日)及下周四(9月3日)繼續有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至33度。下周五(9月4日)至下周六(9月5日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫稍降至32度。

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