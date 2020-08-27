陳彥霖曾情緒激動途人報警　女警指她抗拒警方　

職業訓練局知專設計學院15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開學校後被發現浮屍海面。死因庭今日(27日)展開第四天聆訊。女警伍詠兒出庭作供，她在去年8月12日奉召到東涌站，見到陳彥霖情緒激動，而且十分抗拒警方。

伍詠兒供稱，當日有途人報案指一名女子坐在東涌站A出口地上大哭大叫，她在下午3時許接報到場，當時救護車已到，其後證實該名女子是彥霖。

伍續指她當時上前嘗試安慰，但彥霖十分抗拒警方，其後才說不見了電話，想找男友父親。伍提議她去醫院，但她情緒更激動，說不想再被囚禁。之後有男途人安撫她後她漸漸平靜，更說不需幫忙，她跟隊員就收隊離開。

庭上播放拍下當時情況的網上片段，可見彥霖坐在地上大哭，高呼：「我唔要你哋（警方）畀我啲嘢（紙巾），我剩係有一個目的，想搵我男朋友爹哋」。

彥霖於8月13日晚涉嫌襲警被拘，負責拘捕她的警長陳永富亦供稱，當晚彥霖在塘福懲教所門外手舞足蹈，到場女警被她踢了左右膝各一下，遂將她上手銬拘捕。之後她自行上警車，表現正常且無表面傷痕，只是在錄口供時不大專注。陳覺得彥霖只是行為反叛，不覺她有精神異常、吸毒或自殘傾向，當晚她亦沒說要投訴警方。

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