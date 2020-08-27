調查指45%受訪者失業　促當局發放9000元失業援助金

新冠肺炎打擊各行各業，有政黨今日(27日)公布市民就業狀況及求職信心指數的調查，約4成半受訪者正失業，近5成半受訪者沒有信心在未來3個月找到全職工作。舉辦調查的團體建議政府向失業人士發放9000港元的津貼，為期半年。

工聯會於上周一(17日)至昨日(26日)調查803名市民，有約3成受訪者表示完全沒有收入；只有25%受訪者表示過去一個月收入沒有減少；近4成受訪者表示過去一個月正面對停工或放無薪假情況。

該黨權益委員會副主任鄧家彪表示，政府應向失業人士發放短期援助，又建議政府調低在職家庭津貼每月總工時要求至72小時及36小時，讓更多就業不足家庭符合申請資格，以及設立緊急失業援助金。

勞工及福利局局長羅致光日前稱，若僱主取得保就業計劃的補助後要向員工支付全額薪金，會令僱主因無法交租而結業，而致未能達到保就業目的。鄧家彪認為僱主收到資助後應全數用以支付薪金，又鼓勵未有得到應得薪金的僱員向政府作出舉報。

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