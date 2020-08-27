「渣打馬拉松2021」賽事兩度延後　暫舉辦無期

新冠肺炎未受控，渣打馬拉松賽事一再延後，舉行無期！「渣打香港馬拉松2021」原定今年2月9日舉行，鑑於疫情嚴重，主辦方香港業餘田徑總會於5月宣布延至明年1月24日舉行；不過，大會今(27日)日再公布，由於本港疫情尚未穩定，原訂明年1月舉行的渣打馬拉松會再度延期，但沒有新賽期。

主辦方表示，目前正積極與相關部門研究，另訂日期舉辦賽事嘅可行性。大會又稱，公眾健康是首要考慮，另覓日期舉行賽事亦會跟進疫情發展，稍後有進一步詳情會再作公布。

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