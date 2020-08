城大選科曝學額被買賣醜事　法律系課程叫價5000元

本港大部分學校會在九月如常開學,雖然暫未能恢復面授課堂,但大學的學生選科程序亦陸續展開,不過,未開學香港城市大學已曝買賣學科名額的醜事!城大學生媒體「城市廣播」facebook專頁指,有網上討論區出現大量科目名額買賣的帖文,當中有法律系課程的叫價高達5000港元,有部分科目已完成交易。東網向校方查詢學校資源被炒賣一事。

大專生在開學初期要選擇新學期的科目,俗稱「Reg科」,部分受歡迎、學額有限的科目很快爆滿,未料學科名額竟被交易。「城市廣播」fb專頁指,有網上討論區的城大版面出現大量科目名額買賣帖文,某法律系科目叫價高達5000港元,一些叫價亦頗驚人。

瀏覽該討論區可見,有疑似來自城大學生的帖文指「高價收intro to cs/corp acct 1」,「收購價」達1000港元,約3人留言指會私下通訊發帖者。查閱城大網頁,「intro to cs」原來是Introduction to Computer Studies(電腦概論)的簡稱,「corp acct」即是Corporate Accounting I(企業會計I)的簡稱。

另有人發帖指以「高酬」收「GE2109 love sex psycho」的名額,而科目即是精進教育課程的「Love, Sex, and Relationships: Psychological Perspectives」,即是從心理學看愛、性及關係。

不過,討論區亦有人疑似對買賣學科感不滿,發帖質疑買賣令學生的科目選擇減少,對無錢買賣的學生不公平,甚至會導致延遲畢業,斥責賣租目名額者:「你賺嗰少少錢咪又係去買潮牌……」惟有人留言反駁,「所以你想人哋免費讓俾你?」

「城市廣播」fb專頁又指,城大副校長室昨(26日)發信,指學生不應該為個人利益而濫用大學選科系統,強調學生不應將自己註冊的科目名額轉讓予其他同學謀利,並指校方會密切關注科目選修及退修期間網上注冊系統的運作,並警告被發現濫用該系統的同學將受紀律處分,校方會保留追究權利。

-----

《香港信貸》上市公司,紮根香港廿三年,專業可靠;申請只須一個電話,即時解決您的資金需要!

.物業一按二按.公居屋貸款

.業主私人貸款.中小企貸款

查詢:2525 3535

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020;香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020