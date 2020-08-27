40%青年傾向參與非法暴力政治活動　8%屬激進派

反修例示威風波在去年持續超過半年，接近1萬人被捕，當中學生佔被捕人數約40%。香港大學社會工作與社會行政學系今(27日)公布「香港青年的政治參與和意向、價值觀與心理困擾」調查報告，研究團隊於今年首4個月，透過網上問卷訪問700名15至25歲青年人，結果顯示超過40%受訪者有傾向參與非法暴力活動的意向，亦發現超過40%青年因社會政治事件，有嚴重至極嚴重程度的抑鬱和焦慮徵狀。

研究團隊發現超過40%人傾向同意非法和暴力的政治行動，當中8%屬「激進派」，「和勇派」受訪者則有35%。結果又指出超過90%人過去半年曾參與最少一項政治活動，最多人參與的3項政治活動包括在請願信上簽名、遊行集會或示威，以及參與討論社會或政治議題，而大專生參與政治活動程度比中學生高。研究團隊亦發現，若受訪者較認同普世價值如言論自由和民主，以及重視個人超越，會有較高的政治參與度。

至於青年的心理困擾方面，調查顯示受訪者因政治事件感到壓力，並出現創傷反應，比因學業或工作感到壓力而出現創傷更顯著和嚴重，亦有超過40%受訪者因社會政治事件，出現嚴重至極嚴重程度的抑鬱和焦慮徵狀。研究團隊建議政府加強與青年對話、建立更多渠道讓青年參與政治，又應建立支援青年情緒需要的平台。

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