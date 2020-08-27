6大清潔公司獲批1.9億保就業補貼　工會批未惠及前線工友

新冠肺炎重挫本港經濟，港府早前推出保就業計劃補貼僱主出糧，當中至少6間大型清潔公司亦有申請，在第一期計劃中合共獲批超過1.9億港元，其中3間公司的母公司在2019至20年度仍有溢利，莊臣有限公司的母公司莊臣控股更錄得溢利2850萬港元，其公司年報表明疫情肆虐是收入增長的主要原因。有工會批評，計劃未能惠及前線清潔工友，淪為「補貼僱主」計劃。

翻查資料，莊臣有限公司獲批2427萬港元補貼，其母公司莊臣控股在2019至20年度溢利2850萬港元，意味着莊臣3個月的工資補貼額，已等同其母公司全年溢利85%。永順清潔服務有限公司則獲批3268萬港元，其母公司永順控股錄得溢利2070萬元，補貼額等同母公司全年溢利1.58倍。永順控股公司年報表明，收益增長主要歸因於環境衞生及相關服務分部的良好表現。另外，勞氏清潔服務有限公司亦獲批2512萬港元補貼，其母公司新華通訊頻媒控股在清潔及相關服務業務中，亦錄得溢利約732萬港元。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵批評，疫情下清潔行業所受影響不大，補貼額亦全數落入僱主手中，未能直接惠及工友。據她了解，不少工友在疫情下工作量大增，但就不獲加薪及津貼，質疑計劃只能增加僱主利潤，而非幫助工友。

香港環境衞生大聯盟召集人甄瑞嫻強調，行業利潤微薄，加上合約採用承包制，即使加購防疫物資及增聘人手，亦要自行承擔額外成本。她續指，近期市道慘淡，不少零售店及食群停業或倒閉，不但影響生意，亦難以追收合約款項，部分客戶更拖欠款項數月甚至1年，令不少清潔公司現金流不足。她認為保就業計劃是及時雨，可助業界準時支薪，否則或有公司因而倒閉。