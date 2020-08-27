帶自製弩尖木棒往示威　教大前講師囚1年

香港教育大學特殊教育與輔導學系前客席講師岑嘉林，今年元旦在灣仔遭警方截查，被發現在背囊及家中藏有數支自製弩及削尖木棒。他今（27日）在東區法院被裁定公眾地方管有攻擊性武器，以及有意圖管有攻擊性武器兩罪罪名成立，被判即時監禁12個月。

裁判官不接納被告稱，涉案的弩及削尖木棒是用於教導童軍，並指兩者配合使用，能造成一定殺傷力，而且被告當天裝備齊全，形容是他是「不折不扣意圖使用暴力的武力示威者」。

控罪指，37歲被告岑嘉林於今年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及20支尖木棒；及1月2日在其黃大仙住所內意圖管有兩把弩及5支箭。

裁判官裁決時，直斥被告自辯時強詞奪理、砌詞狡辯。他說忘了背囊內有弩及削尖木棒，才不為意地帶出門，但他又說當天是輕裝出門去看示威現場，為何會沒先察看背囊內有何物品。而且，他的背囊內除武器外，尚有面具、口罩、護脛等物品，具一定重量，與「輕裝」之說相違背。

而被告又辯稱弩及削尖木棒是自製用於射箭教學，惟裁判官表示，他親自拿起削尖木棒細看時，發現木棒能輕易刺傷皮膚，尖銳、易折和不耐用，不可能用於教學，直斥被告不可信、不可靠。

裁判官指弩及削尖木棒本質上不是武器，但兩者能配合使用，使木棒更具穿透力及殺傷力，就算徒手使用木棒，亦能刺傷他人。而且上述物品均由被告親自改造，被告又熟習弓藝，不但準繩度高於常人，更懂最有效地發揮它們的效能。

裁判官又形容，當天被告配備護墊帽、雨傘、護具、手套、面具等物，是「不折不扣的意圖使用暴力的武力示威者」。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020