涉襲美領保安員　裝修工被控傷人還押候訊

35歲裝修工人於本周二（25日）在美國駐港澳總領事館外，涉嫌從後擊打該處一名男保安員的頭部，令對方須入院縫針。涉案裝修工被控傷人罪，今日(27日)被押往東區法院提訊，他暫時毋須答辯，裁判官把案押至10月22日再訊，等待控方檢查證物。案件押後期間，被告須還押監房看管。

控罪指，被告張文達於今年8月25日，在香港中環花園道26號美國領事館外近燈柱編號24279非法及惡意傷害RAPHAEL Todd。

據悉，案發於下午時分，被告從後偷襲下班的事主。被告過往曾打破英國領事館的玻璃。

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