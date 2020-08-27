英放寛BNO持有人定居觸退學移民潮　升學顧問接逾千查詢

英國政府7月22日公布有關「BNO」的英國國民（海外）護照擴權計劃，BNO持有人及受養人可赴英國居住5年，期間可讀書及工作，再逗留多1年便可申請成爲英國公民。近月英國移民升學查詢大大提升，有英國升學顧問估計，2021至2022年將有英國升學移民潮。不少本地家長亦密鑼緊鼓，為子女安排退學或轉校，準備到英國讀書。

香港資助小學校長會名譽主席林湘雲校長表示，有私立傳統名小學出現多人退學或轉校的情況，他得悉有一班小三級30名學生，便約有10人轉到國際學校讀書、移民英國或澳洲。由於移民及到海外升學需頗高的財政能力，相信私立學校出現此情況較普遍，較少發生於1津貼及官立學校。被問及恢復面授能否挽回家長對教育制度的信心，林認爲家長的信心由很多因素組成，如師生關係、校長與學生的互動及政府對事實的取態，難以一概而論。

英國升學中心英識教育創辦人陳思銘指，由於社會環境不穩定，近年英國升學查詢大大提升，再加上英國降低居留的財政門檻，家長可以支付本地生學費，愈來愈多家長想申請公立學校，特別是成績好、資源多的文法學校。他現時已接獲逾1000宗查詢，估計按平時每2個查詢就有1個成功負笈英國的機會率，單是其升學中心，來年就會有超過1000位學生到英國升學。

他透露，現時家長多為11歲及13歲子女安排負笈英國升學，他們到到英國可就讀中一或中三，除了名校生及國際學校學生外，亦有更多非名校及本地學校學生考慮到當地升學。他鼓勵家長三思而後行，不要人云亦云，並放下亞洲人挑選學校的標準，多着重學校文化、學生全面發展等因素。

投資移民公司潤廣國際行政總裁吉安指，英國一向是海外升學移民的熱門城市，近月到英國的查詢比以往多30%，當中有7%落實。他鼓勵家長細心考慮子女的獨立性及成績，並指香港年輕人特別有膽識，相信不難適應國外生活。