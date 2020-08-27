男子假500元買壽司失手被控　揭已製21萬元偽鈔

警方在被告的單位內起出大批偽製紙幣。

環保科技公司東主用偽鈔去購物找贖真鈔，更被揭發藏有並製造面值逾21萬港元的假鈔票，事後被控一項行使或管有偽製紙幣，以及一項製造偽製紙幣罪，他今日（27日）於區域法院認罪，還押至9月18日量刑。

被告葉建輝（32歲），被控於去年3月至4月，行使及製造269張500港元偽鈔及846張100港元偽鈔。

案情指被告於去年3月31日到深水埗一間壽司店，購買一合百多元的三文魚時，用一張500港元偽鈔付款，騙得300多港元找贖。被告得手後，同日返一店舖重施故技，但店員其後發現該兩張500港元並沒有水印報警。

警方調查後，在去年4月於香港仔一大廈拘捕被告，並在被告另一個單位內，發現數百張500及100港元假鈔，以及製假鈔的器具。

控方指被告有刑事損壞、三合會及毒品相關等的刑事紀錄。而被告今日自行求情指，案發前他經營的環保公司陷入財困，女友更夥同他人騙走公司的錢，他因此須借高利貸，為逃避債主，他便到朋友的單位暫住。

當時他在網上䐟買了一些假鈔以應付追債者，賣家還教他如何令假鈔更逼真。被告強調自己不是專業罪犯，指不打算將偽鈔流通到市面。

惟法官卻質疑他竟然打算用假鈔應付債主：「邊個敢用假鈔呃大耳窿？除非你惡過大耳窿啫」，明言不會接納該說法。被告聞言撤回應付債主的說法，並解釋使用假鈔因無錢食飯，他事後已託朋友向受害店家還款。惟法官着控方查證，店家回覆指沒收過還款。

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