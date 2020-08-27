青衣土瓜灣一小時內　兩名男子墮樓亡

青衣及土瓜灣分別有人高處墮下。今午(27日)1時56分，一名年約80歲男子於青衣青華苑華欣閣高處墮下，倒臥地上重創昏迷。救援人員接報趕至，證實事主已經身亡。警員以帳篷遮蓋遺體，事主身份及墮樓原因有待調查。

另外，中午1時01分，一名年約70歲男子，於土瓜灣樂民新村樂基樓梯間墮樓，飛墮上址對開空地重傷。事主由救護車送院搶救，惜返魂乏術。警方在現場檢獲遺書及事主的拖鞋，正設法聯絡死者親友，進一步了解情況。

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