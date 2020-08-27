12類停業處所員工手停口停　工會促政府發1萬元現金津貼

新冠肺炎疫情重創本港各行各業，被勒令停業逾月的12個處所首當期衝，勞聯今(27日)聯同屬下美容業、中醫保健業和運動教練等多個工會召開記者會，批評政府僅放寬美容業、飲食業和戲院等的限制，其他行業仍然手停口停，惟政府一直未有針對性的援助，部分人更指申請了抗疫基金3個月，仍毫無回音。勞聯促請政府向受影響行業的從業員派發1萬港元應急現金津貼等。

運動教練專業聯盟(香港)籌備小組代表陸慧儀表示，她在康樂及文化事務署教班30年，考獲8個體適能總會、康文署等的教練牌，認為自己具專業資格，亦有在康文署任職的證明，卻被指非港協暨奧委會的會員，而不符合申請抗疫基金的資格，無法領取予運動教練的7500港元補助，至今一直「坐食山崩」，批評相關資助計劃未有惠及所有在職教練。陸又指，不少康文署的場所均借出用作全民檢測的採樣中心，擔心復工無期。

香港中醫養生行業工會代表何師傅亦指，他早前租借單位開設工作室，亦有商業登記，惟5月申請抗疫基金對按摩院的補助，至今仍未獲批，他多次致電當局追問進度亦無果。何提到行業內不乏在家中、上門為客人推拿保健的從業員，他們難以提供證明，無法申請補助。

勞聯主席林振昇建議政府，為失業、停工及放無薪假人士發放9000港元現金，為期半年；向受禁聚令影響生計的人派發1萬港元應急現金津貼，從業員提供簡單證明便能申領，以簡化程序；以及，開設短期培訓課程，完成後發放1萬港元津貼。

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