明天放寬疫禁　影院訂票踴躍　美容院預約不絕

港府明日凌晨起放寬部分社交距離措施，包括延長食肆堂食至晚上9時，美容院、戲院及部份涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所重開等。有美容業界人士透露，顧客預約反應熱烈，主要是早前已買套票的客人，為免太多顧客在同時段逗留店內，會分隔顧客的預約時間，料每日生意只及過去的80%。戲院亦是另一熱爆區，大批禁足多時的市民提早在網上購買明日及周末的戲飛，業界指復業反應良好。

戲院明日重開，但每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；同一行座椅不可有連續超過兩張座椅被佔用；在影院內不得飲食；每一影院在放映後須進行清潔和消毒等。

香港戲院商會副理事長崔顯威表示，留意到網上購票反應熱烈，不少明日上映的電影場次只剩下少量座位，但由於入座率要維持一半，生意無法大幅度提升，即使入場人數爆滿，亦少了50%生意。他指暑假快將完結，意味戲院黃金檔期可能只有一段短時間，但市民已出現大半年抗疫疲勞，難預計9月份生意如何。以往每一影院在電影放映後都會進行清潔，但疫情會清潔及消毒得更仔細，或影響了場次，例如一間影院可能一日可播放7個場次，現時數目或會相應減少。

晚市堂食亦恢復，但香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，暫未見酒樓全線重開，尤其是主要做婚宴的酒樓，可能未必短時間內會恢復晚市，不過一般酒樓及西餐廳於明日及周末的預約數目不錯，但由於受一半入座率及二人一枱的限制，料生意或額外增加約30%左右。對於晚市延至9時，他指快餐店或茶餐廳因流轉快，較能做多幾轉生意，但高級餐廳可能就只能做到一至兩轉生意。他指二人一枱的限制始終對家庭聚會產生影響，希望可盡快放寬到四人一枱。

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