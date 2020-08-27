外婆遺產爭議案　官恩娜母重列為被告

藝人官恩娜的外祖母勞笑鳳於2014年去世，她生前立下遺囑把遺產全交給「契仔」馮明業繼承。她的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華（下稱原告），因此入稟高院要求法庭裁定遺囑無效，並將官恩娜母親麥銀麗同列為被告。今年5月銀麗成功申請把訴訟針對她的部份剔除，原告不服上訴，今日（27日）獲判得直，銀麗須繼續被列為被告。

主審法官楊家雄在判詞指出，據原告方的指控，死者勞笑鳳在2011年搬去與銀麗同住，在此前後她已開始出現強迫症與焦慮症的徵狀，及被診斷患上認知障礙及白內障。

而她在與銀麗同住後，便極少與3名原告接觸，起居生活都極依賴銀麗照顧，而馮明業亦經常到銀麗家探望她。此外，她更不斷調動資產，例如終止定期存款將錢轉走，及賣樓和為他人申請貸款等。據臨時遺產管理人調查所得，銀麗的兒子和丈夫，在過程中分別取得3736萬及142萬港元。

法官表示根據上述的陳述，原告方指銀麗有向死者不當施加影響力，是有表面證供可供爭議的。法官因此認為，不應剔除針對銀麗的指控，故下令繼續留銀麗作為被告，並令她和馮明業要在35日內就指控呈交抗辯書。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020