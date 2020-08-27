逾9成市民反對設火眼實驗室　憂檢測安排未如理想

新冠肺炎疫情肆虐，有份參與全民自願免費新冠病毒檢測的內地檢測機構華大基因，早前於西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」。有中西區區議員在網上進行問卷調查，發現有97.4%受訪者不同意在中山公園內興建火眼實驗室，同意的有1.4%。

中西區區議員黃永志於本月中開始展開調查，共收到1290個回覆，大部分屬區內居民。結果顯示，59.4%受訪者表示知道火眼實驗室的用途，不知道的有40.6%；74.5%受訪者十分擔心在體育館內興建火眼實驗室；約90%受訪者擔心工作人員實驗室安排及可能在社區流連、或有未經檢疫的工作人員在內工作、醫療用品棄置安排、以及實驗室的安全認證，另有約75%受訪者擔心附近公園和海濱一帶的開放安排。

調查亦關注政府應對新冠肺炎的表現，有79.2%受訪者給予最低評分，佔1010人，給予最高分只有0.9%，佔12人。對於有建議提倡推出「港版健康碼」，調查結果顯示有97.9%受訪者不同意。至於政府將推出的自願性全民檢測計劃方面，則有85%受訪者表示不支持，支持的只有5%，有93.7%受訪者表示擔心計劃有漏洞。

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