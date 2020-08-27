最少7人潛逃海外　羅冠聰黃台仰被通緝

涉違《港區國安法》被捕的「香港故事」成員李宇軒等12人，被揭發乘坐快艇企圖偷渡到台灣被中國海警截獲。資料顯示，本港多名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物逃至海外，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、「學生動源」前成員劉康。而黎智英左右手Mark Simon亦被警方通緝，身處美國。

因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的羅冠聰，在港區國安法生效前，突然退出自己一手創立的政黨香港眾志，並秘密逃至英國，其後頻頻與外國政客會面，又曾出席美國聽證會，期間多次唱衰香港，並呼籲各國制裁中國及香港。羅冠聰早前表示，通緝一事證明自己已經不可能返回香港，但未來仍會堅持對國際進行游說工作會，自己亦會不斷搬家以保護自己。

「學生動源」前成員劉康亦在Facebook公開透露，今年6月尾已到英國尋求政治庇護。他解釋，因自己的政治立場，加上早在中學時期，已有高舉香港獨立標語示威，去年亦出版主張香港獨立的書籍。

另外，在2016年旺角暴亂案中棄保潛逃的黃台仰，前年5月在德國獲難民庇護；同案唯一女被告李倩怡被控2項暴動罪，但她在案件開審前已棄保潛逃，其後被指獲台獨派協助匿藏台灣。至於涉嫌在去年6月參與非法集結的陳家駒，則在港區國安法實施前，棄保潛逃離開香港。

鄭文傑去年被指涉嫌在內地嫖妓遭當局行政拘留15日，事後稱遭嚴刑逼供及政治迫害，其後前往英國並獲政治庇護資格。

至於Mark Simon亦涉嫌勾結外國勢力被通緝，他一直擁有多重身份，作為美國中情局前僱員的他，亦曾是壹傳媒廣告總監；公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。

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