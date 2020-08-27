一款Vesyca FC藥片或含致癌物質　批發商急需回收

衞生署今日(27日)公布，一款含雷尼替丁、用於治療胃部疾病的非處方藥物「Vesyca FC藥片150毫克」產品，可能含有雜質「N－亞硝基二甲胺」(NDMA)，而NDMA已被列為可能令人類患癌的物質，藥物批發商香港永信有限公司正從市面回收。根據批發商的資料，有關產品曾供應予本地私家醫生及藥房。衞生署將密切監察產品的回收情況，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告。

衞生署表示，收到該批發商通知，指台灣生產商因上述產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺(NDMA)，正回收Vesyca FC藥片150毫克。作為預防措施，批發商亦自願從本地市面回收上述產品。署方呼籲正在服用上述產品的病人應諮詢醫護人員意見，以作適當安排，而市面上亦有其他替代藥物可作相類用途，市民如有查詢可致電批發商熱線。

基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。衞生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於去年9月18日發信予醫護人員，通知他們有關事件。署方會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。