2前管工涉偽造員工上班紀錄近4年　騙公屋清潔薪金33萬被控

廉政公署昨日(26日)落案起訴2名前管工，控告2人涉嫌偽造一名前清潔工人的值勤紀錄接近4年，以詐騙一個公共屋邨的清潔服務承辦商薪金共約33萬港元。兩名被告已獲准保釋，將於明日(28日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

兩名被告，分別為楊靈音(47歲)；及蔡少芬(49歲)，均為羅氏清潔服務有限公司(羅氏清潔)前清潔管工，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

秀茂坪邨是房屋署轄下一個位於觀塘的公共屋邨。案發時房屋署為該邨聘用的物業管理公司把清潔服務合約外判給羅氏清潔。楊靈音及蔡少芬當時為羅氏清潔派駐到秀茂坪邨的清潔管工，負責監督該邨的日常清潔服務及管理清潔工人，當中包括一對夫婦。

控罪指楊靈音及蔡少芬涉嫌於2012年11月1日至2016年10月7日期間，與上述該對夫婦一同串謀欺詐羅氏清潔，不誠實地偽稱該丈夫在2012年11月至2016年9月期間於秀茂坪邨上班任職清潔工人，致使羅氏清潔向他支付合共約33萬港元。

據報該丈夫是一名的士司機，從未為羅氏清潔執行清潔工作，他每月會把部分從羅氏收取的薪金交給2名被告。房屋署及羅氏清潔在廉署調查案件期間提供協助。

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