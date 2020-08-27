工友指葵涌碼頭衞生惡劣憂爆疫　工會促安排船員檢測

葵涌貨櫃碼頭早前爆發群組感染，至今累計至少76人中招。有工友指近日碼頭衞生環境仍然惡劣，貨櫃場滿地垃圾，部分休息室不但經常有老鼠及曱甴出沒，微波爐等設備亦有污漬，不少工友均擔憂會再次爆疫。有工會指出，已要求碼頭各公司定期清潔及消毒，認為當局應要求船員先進行檢測，才可於碼頭停泊船隻，否則或會帶來新一波疫情。

有在葵涌貨櫃碼頭工作的工友指出，部分公司把貨櫃改裝成休息室，面積約40平方呎，擺放有10多張床位，空間十分狹窄，加上床褥屬公司用品，須與其他工友共用，擔憂不慎染疫。另有工友透露，近日貨櫃場亦堆滿膠樽及飯盒等垃圾，亦不時有人隨地棄置口罩，衞生情況惡劣。

碼頭職工會理事黎馬建指出，貨櫃車司機等外來人士亦會進出碼頭，因此未能證實是否碼頭工友隨地棄置垃圾，工會已要求各公司定期清潔，並加密消毒次數，以免再次爆疫。他又指，船員抵港前途經多個地方，部分或會下船購物及休息，一旦有船員中招而不自知，可能會引致碼頭再度爆疫，認為當局應為他們安排檢測，結果呈陰性才准許船隻駛進碼頭停泊。