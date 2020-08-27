私家車柯士甸道炒車撞欄「反肚」　司機乘客一度被困

尖沙咀柯士甸道與廣東道交界，今日(27日)下午3時許，一輛白色私家車駛經上址時，意外與一輛藍色私家車相撞，其後失控高速撞向路邊鐵欄，繼而全車翻側「四輪朝天」，當時車上男司機及一名男乘客被困於車廂內，多名途人慌忙報警，並有熱心市民合力嘗試拉開車門將被困人士救出。救援人員接報到場時，2名傷者已在市民協助下爬出車外，他們其後清醒送院治理，警方正就事件展開調查。

而據網上流傳的車CAM片段顯示，事發時，白色私家車正高速行駛，其後失控直剷上路邊欄杆後，更凌空打白鴿轉，才「四輪朝天」橫亘路上。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020