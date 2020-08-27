休班輔警涉衝突中掟樽　被控擾亂秩序已被停職

一名休班男輔警被指於今年2月，在旺角參與太子站「831」事件半周年的示威，期間涉嫌向人群掟膠樽，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為，案件今（27日）在九龍城法院提訊。同案另有3名被告，分別因管有索帶、螺絲批等被起訴，4人均暫毋須答辯，案件押後至10月27日再訊，期間全部被告准以3000港元保釋，但不得離港。

4名被告依次是17歲女學生盧綺婷、27歲女文員麥安怡、29歲售貨員黃欣龍及24歲無業漢陸冰溢。據早前報道，姓陸被告過往任職中學教師，也是一名休班輔警，駐守觀塘警署。被捕後他已被警方停職，在9月的新學期亦不獲所任教的學校續約。

盧綺婷被控於今年2月29日，在旺角彌敦道610號外的公眾地方管有適合作非法用途的工具，即一包共100條膠索帶；麥安怡被控於同日同地，管有或保管一罐噴漆及一支螺絲批，意圖損壞財產。黃欣龍則被控於同日同地攜有攻擊性武器，即一個能雷射光束的裝置；陸冰溢則被控同日同地作出擾亂秩序的行為，即向人群拋膠水樽。

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