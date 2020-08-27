網民熱話：上水貨櫃車轉彎「甩櫃」　貨櫃箱飛擲行人路

司機在馬路上見到大型車輛，保持距離是自保方法，不過不止駕駛人士，行人見到大車，亦最好避之則吉。近日有車Cam就在上水直擊一架貨櫃車轉彎時，其中一組貨櫃箱突然飛出，跌在行人路，差點砸中途經路人，情況驚險。

網民Kit Chan今日(27日)將片段上載Facebook群組「馬路的事討論區」群組。現場是為上水馬會道，鳳溪中學對出的紅綠燈位。片段開始，一輛貨櫃車正在轉彎，惟在「入彎」一刻，車尾其中一組貨櫃箱疑未穩妥扣好，突然從車架上順勢飛出，向着行人路方向翻側，衝力下，貨櫃箱在地上連滾數圈才停下。在貨櫃箱翻側時，兩名騎單車路人剛好路過，幸好一個「行快一步」，一個「行慢一步」，未有被砸中，但目睹這意外的路人亦似乎被此情況嚇窒，不敢前進。

有網民大罵貨櫃車司機離譜，「睇見個心都離一離」，亦有人慶幸學校剛好放假，否則平日該段路很多學生經過，後果不堪設想。有網民形容，路人被砸中只是幾秒之差，能逃過一劫十分幸運，「單車佬快啲去還神啦！」

網民有話說：

崔華：個行人真是要拜神，好彩無事

Jacky Hui：所以話永遠唔好喺大車身邊轉彎就係咁解

DY Yang：仲以為撞車，點都估唔到...跌咗個貨櫃

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