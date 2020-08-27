部分康文署場地周六起重開　康體通下周日恢復網上預約

政府明日(28日)起放寬部分防疫措施，康樂及文化事務署今(27日)宣布，部分戶外康樂場地分別於周六(29日)和下周一(31日)開放，而公共圖書館的自助圖書站和還書箱亦於下周三(9月2日)重開。

康文署表示，運動場的跑道將於本周六起重開，供市民進行緩步跑活動，而九龍仔運動場跑道則將於9月7日重開。另外，下周一起戶外康樂場地包括網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪亦會重開。市民可於周日(30日)開始，使用康體通在網上預訂上述重開的收費設施。至於其他陸上及水上康樂場地，則繼續暫停開放，直至另行通告。

而設於上述重開場地的康體通訂場櫃枱及自助服務站則於設施重開當日同步恢復預訂服務；各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱亦將於下周一恢復預訂服務。

署方又指，重開的設施將採取特別措施，包括限制球場/球道逗留人數、運動場緩步跑入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

文化設施方面，位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，以及設於香港公共圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱將於下周三恢復運作，圖書館暫停開放期間，還書箱將24小時或按所在處所的開放時間提供服務。其他文化設施則繼續暫停開放

另外，署方又稱表演場地將不會早於9月底前開放作現場演出，位於表演場地的城市售票網售票處和附設的自助取票機亦繼續暫停開放，而城市售票網的網上及流動應用程式購票及票務熱線則維持服務。

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