全民病毒檢測在即　醫生建議分隔等候區與採樣區

政府將於9月1日推出普及社區檢測計劃，為市民免費進行新冠肺炎病毒檢測。有議員今午(27日)舉行記者會，認為政府現時採用的室內採樣中心有較高傳播風險，建議政府在半露天設施採樣，並確保現場有足夠機械通風系統，同時可參考南韓的「負壓採樣亭」，減少醫護和進行檢測的市民接觸的機會；他們又要求政府立即將新冠肺炎列為法定職業病。

香港工人健康中心主席余德新醫生認為，大型社區檢測未必有效找出傳播鏈，反而有機會令市民減低防疫的警惕性。他強調，採樣屬高風險程序，建議政府做好防感染措施，以免出現交叉感染。他認為，室內採樣中心傳播風險較高，建議政府在半露天設施採樣，並確保有足夠機械通風系統，以流通的空氣稀釋病毒。

余又建議，當局應缩減每名檢測者在採樣中心的停留時間，並需要完全分隔等候區與採樣區。他建議政府可參考南韓「負壓採樣亭」，完全分隔開負責採樣的工作人員和市民，以保障工作人員及其他檢測者的健康和安全。

本身是醫生的議員郭家麒則指，政府至今仍未將新冠肺炎列為職業病，擔心若負責採樣的工作人員染疫，未必能夠得到保障。郭又指，政府招募的逾5000名工作人員未必有足夠的防感染培訓，又建議當局為他們提供臨時住宿設施或津貼，避免他們把病毒帶入社區或家中，形成第二代傳播鏈。

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