男生不滿被影「大頭」與人打鬥 認罪獲判感化

去年10月18日各區都有快閃遊行，一名18歲學生在牛頭角因不滿被人影「大頭照」，而與人爭執繼而動武。男學生早前承認一項在公眾地方打鬥罪，今(27日)於觀塘法院被判接受12個月感化，期間須遵從感化官指示接受輔導及受宵禁等。

被告為現年19歲的被告徐俊傑。辯方早前指，被告在音樂及運動方面多才多藝，是新興運動卡巴迪及躲避盤的港隊成員，曾代表香港出戰國際賽事。辯方今再求情，引述被告的心理報告，指被告有過度活躍、焦慮及輕微自閉的問題，智力水平可能較常人低，案發時因受情緒影響一時衝動犯事，認為他重犯風險低。

裁判官判刑時指，案情有其嚴重之處，被告的行為及反應超符合理程度而且激烈，為法律所不容。惟考慮到被告已有所反省，並願意接受輔導及獲家人支持，其態度正面，認為感化能協助他更新及防他再犯，遂接受感化官建議，判他守感化。

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