港大生堵路判監兩月　被斥危害交通草菅人命

香港大學男生去年11月11日，涉嫌在大埔公路用防撞杆堵路後再襲警，他昨日在粉嶺法院被定襲警罪不成立，但堵路傳票控罪成立，今（27日）被判監兩個月，但獲准保釋等候上訴。裁判官斥被告的行為草菅人命，明言法庭若對犯案人士過份仁慈，便是對守法市民殘忍。

裁判官判刑指，休班警員沈德華案發時駕車迎面駛向被告，被告不可能不知道有車，但他仍拋下防撞杆，若然沈的車速較快，防撞杆便有機會落在車頭或玻璃，嚴重更會導致交通意外，直斥被告草菅人命，加上他隨身帶備眼罩和手套等物品，明顯是早有預謀。

此外，辯方呈上的求情信指，被告因關心社會才犯案，事後已反省。裁判官明言他堅持不認罪，沒有悔意，已經反省的說法實屬一派胡言。

裁判官又指，案發的迴旋處是市民出入大埔之地，故被告的行為罔顧市民利益，認為他縱有權罷課，但無權堵路，而其堵路行為隨時影響草根市民的收入，故不接納他以犯法來關心社會的說法。

裁判官訓斥被告若想關心和貢獻社會，便應在犯案後承擔責任，誠實面對罪行甘心入獄，不再自欺欺人，以讓年輕人知道守法的重要。

裁判官直言必須懲罰禍害社會的人，以保障守法市民，否則便是對守法市民殘忍，令市民對司法制度失去信心，屆時市民或受到執行私刑的引誘，令秩序大亂。

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