去年7000港人移民　澳洲連續3年排第一

本港去年約有7000名港人移民外地，較前年估算的7600人微跌約7.9%，但若相比前年則增加約7.7%。根據保安局最新數字，估算港人移民的主要國家為澳洲、加拿大及美國，分別有2100、1300、及1200人，佔所有移民人數約66%。而移民往加拿大的人數起碼在2014年起首次超越美國，去年成為第二個最多港人移民的國家。澳洲則連續3年成為最多港人移民的國家。

保安局指，香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，因此並無港人移民外國的直接統計數字，當局是根據希望移民外國而向警務處申請無犯罪紀錄證明書(俗稱「良民證」)的數字和其他相關資料，以估算港人移民外國的人數。局方強調估算有其限制，例如並非所有獲發無犯罪紀錄證明書的人，都能成功申請有關國家的移民簽證。此外，並非所有取得移民簽證的人都會移居有關國家，因此在詮釋有關估算時須考慮這些限制。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，在去年中開始，社會事件與疫情重大打擊港人的信心，近期的移民諮詢較往時大幅增加了約40%。問及去年移民數字微跌的原因，他表示由於移民到其他國家需時，動輒需要1年，甚至4年時間。若以去年年中開始準備移民的港人為例，沒有可能在去年內離開。

由於保安局的統計數字建基於良民證的人數，而申請良民證又是移民程序中最後的一個階段，令數字出現滯後。張預料，在去年中至今年的移民勢趨，或需至2021或2022年始可在保安局的數據中反映。

問及澳洲在3年間皆是最多港人移民的原因，張表示自己從事移民工作逾20年間，澳洲、加拿大一向是港人熱門的的移民地點。由於澳洲與香港的距離較其他美加地區近、機程約只有8小時，天氣又較適合港人，幾乎不會有太極端的天氣出現，加上環境優美、教育制度優良，一直是港人熱門的移民地點。而美國在過去數年超越加拿大，張估計是由於加拿大近年收緊移民政策，令不少港人的申請受阻。

不過，張坦言，由於澳洲及加拿大近年皆收緊技術移民的條件，令約7成港人皆會選擇企業或投資移民的方式。在申請方面，加拿大需時較長，需持約200萬加元(折合約1178萬港元)資產，申請時間約需4年；澳洲只需持約500萬澳元(折合約2805萬港元)資產，申請最快可在1年左右完成移民。

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