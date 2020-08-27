的士停防線前掀車頭冚　司機否認阻差辦公

去年7月7日九龍區大遊行期間，其中一名醉酒六旬「的哥」被指在道路中橫泊的士阻擋警方防線，期間更涉嫌腳踢警員的腳2下，因而被控襲警、阻差辦公及酒後駕駛罪。他早前承認酒駕但否認另外2罪，案件今（27日）在九龍城法院開審。

66歲被告張錦運，報稱任職的士司機，被控於當日在旺角彌敦道創興廣場外，故意阻撓高級警司林鴻釧及高級督察黃釗澤及襲擊警長馮時俠。他早前已承認在上址駕駛一輛的士，當時其100毫升呼氣中有50微克酒精，超過22微克的訂明限制。

西區警區副指揮官林鴻釧作供指，當晚有示威者在彌敦道聚集，他於是連同其他警員抵達現場，一字排開掃蕩。至晚上11時許，他見到一輛的士在人群中駛至，並停在警方防線前約10米，佔據道路快線和中線之間。

其後被告自司機位落車，並掀起車頭冚。林說當時上前要求被告駛走的士，但對方沒有理會，在場警員需要繞過的士前行。由於被告行為阻礙警方推進，警告無效遂將他拘捕，當時他情緒激動。

辯方向林指出，在事發前被告曾兩度在附近停車及掀起車頭冚，有其他警員問他是否要拖車，他回應指已修理好並將的士駛走。林承認不知道此事，也不知道被告有沒有飲酒，無法判斷被告當時言行是否受酒精影響。

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