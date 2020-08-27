全民檢測不可取代高危群組常規測試　醫學會促港府勿自滿

第三波新冠肺炎疫情持續，政府將於下周二(9月1日)舉行全民檢測，以找出隱形患者，截斷社區傳播鏈。醫學會今日(27日)就普及社區檢測計劃提出多項建議，包括要求政府在採樣時，確保感染控制措施；不能以此取代為高風險人士的常規測試；並敦促港府不能自滿，要有「兩手準備」，應付隨時來襲的第四波疫情。

醫學會傳染顧問委員會聯席主席曾祈殷呼籲港府，在進行鼻腔和咽喉合併拭子檢測時，必須確保有足夠感染控制措施，保障市民和醫護，並為醫護及相關工作人員提供足夠防護裝備及清晰指引，減少交叉感染。

曾期望今次大規模篩查，能找出更多未知的高風險職業和群組，並將他們納入現時對高風險人士的常規檢測，但強調前者並不能取代後者，形容是「兩條隊」。他表示，全民檢測純屬一次性篩查，呼籲港府加強邊境把關，不可再有任何漏洞，並為醫護、安老院職員、司機等高風險人士提供免費自願常規的病毒測試。

曾又指，疫情放緩不代表港府能自滿，反而應為第四波疫情做好準備，如在追蹤接觸者、隔離服務、保持街市衞生、食店巡查等方面投入充足人手，並強調政府放寬防疫措施，並非從公共衞生角度出發，而是回應業界訴求，建議港府應為復市制定相關防感染措施。他提醒市民，即使檢測結果呈陰性，仍有機會受感染，呼籲市民繼續保持個人衞生及社交距離。

傳染顧問委員會聯席主席陳以誠則指，醫學會十分關注疫情下市民的精神健康，將與醫院管理局探討精神健康公私營合作計劃。他透露自己亦已報名參與全民檢測計劃，認為當局有提供N95口罩、保護衣等裝備，惟指引未有說明在採樣中心內，有否安排為醫護人員預留充足空間更換保護衣，他警告若不慎更換保護衣，有機會令環境和醫護沾染病毒。

另外，對於負責全民檢測工作的內地檢測機構華大基因，其試劑被指在瑞典出現3000多宗「假陽性」個案，曾祈殷表示，據其了解，華大基因已通過世界衞生組織(WHO)的檢測服務質素標準，至於此次問題是品質控制還是批次出現問題，則需留待華大基因回應。他續指，衞生署會為初步陽性患者覆檢，呼籲市民毋須過分擔心。

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