疫情回穩　周六起全港投注站於非賽馬日重開

香港賽馬會較早前因應新冠肺炎疫情嚴峻，暫時關閉所有場外投注處。馬會今日(27日)表示，在平衡了目前疫情狀況及政府逐步恢復公共服務等因素後，決定除正進行內部工程的場外投注處外，所有場外投注處將由8月29日開始，於非賽馬日重開，開放時間為中午12時至晚上8時，為顧客在馬季開鑼前，處理投注戶口事宜及辦理其他服務。

鑑於公共衞生考慮，場外投注處暫不會提供賽馬及足球投注服務，也不會播放任何足球賽事。投注處的職員會在服務櫃位為顧客提供服務，從而減少與顧客的接觸。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、外科口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

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