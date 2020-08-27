林卓廷聲稱受害人遭誣衊為被告　鄧炳強：報案人犯法亦會被捕

對於警方昨日(26日)就元朗721事件採取的拘捕行動，被指將報案人林卓廷變被告，警務處處長鄧炳強今日(27日)表示，警方是基於事實及證據採取行動，不是報案人就有免責條款，而是針對事實及證據。

至於警方昨稱721事件非無差別襲擊，及雙方勢均力敵、旗鼓相當，是想改寫歷史，鄧炳強回應指，警方無意改寫歷史，因歷史自有公論，認為每個人不同判斷，不必要形容，因任何評論都是不必要，應集中事實及證據。

鄧炳強又謂，就721事件，警方快速應變部隊是於39分鐘後到場，情況並不理想，與市民期望有落差，會作出改善；至於當日警方被指沒有抄低涉案人士的身份證，證指要視乎現場情況，如是否有危險。

鄧炳強今日到西灣河水警基地，嘉許昨日在大嶼山欣澳火警中救出漁民的同事。

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