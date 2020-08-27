美國國際學校教材影片出錯中國地圖　教局指學校有責任監察

學界在教材誤植歷史的事件屢見不鮮，據悉，位於九龍塘窩打老道的美國國際學校有普通話課堂涉誤用出錯的「中國地圖」，包括刪走台灣、海南島及南海等中國領土領海，家長擔心誤導學生，甚至灌輸錯誤歷史觀念。教育局回覆東網時指，有關學校已刪除相關影片，該局已要求學校跟進及提交報告，教師須審慎選取及使用合適的教學材料，亦務須注意資料的準確性，學校管理層亦有責任監察。

美國國際學校採用美式課程，包括美國大學理事會授權的大學先修課程，並設有幼兒教育、小學、初中及高中部。據悉，該校最近就普通話課程推出一套影片，由一名北京教師向學生講解學習普通話的重要性，當中短片採用了一張「中國地圖」，但地圖竟缺少了海南島及台灣，而有關課程未開始進行教學。有家長表示，讓孩子就讀該校的部分原因，是期望他在政治認知上免受「污染」，學習正確知識，故看到這種錯誤很震驚。

該校今（27日）回覆東網表示，有關影片已在3天前刪除。教育局亦指，得悉事件後已即時聯絡學校，要求作出跟進及提交報告。局方重申，教師須審慎選取及使用合適的教學材料，亦務須注意資料的準確性。此外，學校管理層亦有責任監察，以確保所選用的教材符合課程宗旨和目標，避免任何失實資料誤導學生，該局會繼續嚴肅跟進事件。

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