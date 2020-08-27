教育局向幼稚園提供優化教育服務津貼　涉約7500萬元

教育局向所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發出通函，公布幼稚園校舍裝修津貼與搬遷津貼兩項試行計劃，以及優化學校網頁津貼的詳情，預計撥款總額約7500萬港元。

教育局表示為了協助參加計劃的幼稚園優化學習環境，在2020/21及21/22兩個學年實行校舍裝修津貼及搬遷津貼兩項試行計劃，以減輕學校在改善學校環境方面的財政負擔。每所成功申請搬遷津貼的幼稚園可獲150萬港元津貼；而每間成功申請校舍裝修津貼的幼稚園則可獲50萬港元津貼，預算在該兩個學年每年可為50所幼稚園提供校舍裝修津貼。

審批因素方面，當局會考慮幼稚園辦學水平、校舍情況、實際需要、工程迫切性、學校財政情況、學校持續發展、租用校舍協議餘下的生效期限、未來是否有遷校計劃等。

而為了確保家長取得幼稚園的中英文版學校資料以作參考，當局會在20/21學年為每間參加計劃的幼稚園提供1萬港元津貼，以改善學校網頁，若校方能於網頁所有內容提供中英文版本，則可獲2萬港元津貼。幼稚園須就學校的基本資料，如學校簡介、收生安排、學費資料、學校對非華語兒童的支援措施等，提供中英文版本。