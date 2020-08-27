沙灘兩日驚現貓狗屍困寵物籠　愛協呼籲物主向協會聯絡

繼昨日(26日)有市民在赤柱黃麻角徑香港海事訓練隊銀禧中心對開石灘，發現藏有狗屍的寵物膠籠後，南丫島今日(27日)再發生同類型事件，兩個裝有12隻貓屍的膠籠被發現擱淺於大灣肚沙灘及石灘。

愛護動物協會於Facebook專頁呼籲，如有寵物主人近日正透過寵物移民公司，將寵物經香港轉運到內地，而目前又與寵物或寵物運輸公司失去聯繫的，請立即聯絡愛協督察部或可透過電郵，向愛協提供有關寵物的晶片號碼、品種、年齡，及運送寵物安排有關的所有資料。愛協會在收集所有資料後，交予有關執法部門協助跟進。

另外，本年4月至7月底，愛協接收的棄養動物數目已超過120隻；就棄養動物的原因，愛協發現因疫情及經濟困難而棄養寵物的情況，與去年同期比較有明顯上升。

由於有很多動物被人棄養後，很容易會患上分離焦慮症，可能不再輕易相信人類，不負責任的主人將寵物隨處棄置，其實等於將動物送死，愛協強烈譴責這種不負責任的棄養行為，希望主人能夠照顧好自己的寵動，同寵物一齊共度時艱。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，走私動物普遍由內地運送至本港，而且有關情況頻繁，惟政府一直懶理，未有制訂完善的機制保護動物。

對於疑有主人為北上避疫，不惜將貓狗交付私梟走私回內地團聚，麥志豪認為情況罕見，且講法牽強，直斥有關行為不人道，主人做法極之愚蠢，除了冒上犯法的風險外，其寵物亦未必能捱過漫長的走私過程，有機會在籠內斷水斷糧，結果得不償失。麥志豪希望警方能向大眾作出宣傳，呼籲狗主走私動物前要三思。

此外，對於主人如不在香港，未能親自照顧飼養的寵物，麥志豪指出，既然主人有金錢尋求私梟，不如直接將寵物送往寵物酒店暫住，而香港現時有不少寵物酒店，風險必定比走私寵物要低。

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