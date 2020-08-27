租車生意大跌3成　的士管理業促補助　

的士管理業界表示租車生意大跌，但未有在過去獲補助。

疫情影響運輸業，政府推出的第二輪防疫抗疫基金，被批有走漏。的士管理業界表示，行業負責將的士持有人的汽車租予的士司機，但疫情下租車生意大跌3成，仍要繳付租車費用予車主，但未有在過去獲補助，若政府不提供補助，將有至少200間公司面臨結業。

在第二輪防疫抗疫基金，政府向每輛持牌的士登記車主提供3萬港元補貼，的士司機則發放每月6000港元補貼，為期6個月，作為協調車主與的士司機租車事務之的士管理業則未有受惠。的士管理人協會成員馮貴林說，的士司機因疫情客源大減與職業為高危群組，令夜間司機數量大減8成，連同日間的租車量，整體減少3成，今年減少收入一半，但的士管理人仍需向車主交租、承擔泊車費等。

協會另一成員賀大鈞則稱，他曾申請零售業資助計劃被拒，又因行業大多為一人主理，難以在保就業計劃中受惠。

觀塘區議員梁翊婷要求政府在新一輪基金，參考的士車主及司機資助，向的士管理人行業發放相對應的抗疫資助，會聯同的士管理人去信運輸及房屋局局長陳帆反映。

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