待全民檢測完成 消息指學校不會在9月14日前上學

當局傾向先讓中一、中五及中六生率先恢復面授課堂。

全港學校將在9月1日復課，惟社會亦關注何時能恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今(27日)午與中、小學界代表會面，商討開學後在家學習及復課安排。鑑於近日疫情回穩，消息指部分學校須借場用作全民檢測，故不會於9月14日前上課。據悉，當局及學界亦傾向先安排中一、中五及中六優先恢復半日面授課堂。

學界消息稱，由於當局早前指復課前2至3星期會公布安排，但鑑於9月1日將展開為期兩周的全民檢測，部分學校包括官校會借場予政府作為檢測中心，亦須預留時間予學校清潔，故不會於9月14日前上學，但至今未有確實日期。

與會的直資學校議會副主席招祥麒說，5月時要求要連續多天沒有確診個案才可以復課，但由於現時疫情持續，學界亦估計要與病毒共存，因此不會待零確診，而是疫情回穩時就上學。

當局亦傾向中一、中五及中六率先上學，並先上半天課，之後安排中二至中四恢復半日上學。

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