便衣警欲拍攝示威者被毆　4青年否認襲警開審

今年元旦大遊行後，多區發生警民衝突，一名便衣警員當晚在旺角欲拍攝黑衣人堵路情況，遭人喝止並且追打。4名青年被指涉案，被控一項襲警罪，他們否認控罪，案件今日(27日)在西九龍法院開審。

4名被告分別是李俊賢(19歲，學生)、李炳希(22歲，侍應)、利子恒(25歲，經理)及鍾兆濠(20歲，地盤工)，他們被控於今年1月1日，在旺角山東街與通菜街交界與一名男子襲擊警員何思駿。

案發時隸屬旺角警區反黑組的何思駿出庭作供，當晚他與女同事穿便衣在奶路臣街及花園街巡邏，目睹有黑衣人將垃圾袋、卡板及交通雪糕筒等扔到馬路處，遂拿出手機打算拍照記錄。

惟一名男子出現，喝止他說：「喂！你影乜X嘢？」，他與女同事遂急步離開，但該男子跟另外4名男子尾隨着他，而且越追越近。他便轉身揮出警棍，大叫：「警察！唔好埋嚟呀！」。

但對方將他推跌，不停打他的頭，並說：「影相呀嗱！死黑警！」，其他黑衣人亦踢他並用棍打他。他嘗試站起身，但有人跪在他的頸把他壓在地上，又扯他頭髮，並說:「去死啦，死黑警！」。

及後有人說:「有狗！快啲走！」，壓着的頸的人才肯鬆開，他即時捉住對方。最後有同事到來增援，將該男子亦即首被告拘捕，惟他不斷說自己只是路過。

其他被告相繼落網，據控辯雙方的承認事實，首被告在警誡下稱：「當時其他人打佢，我係㩒住佢，我唔知佢係警察」。次被告則稱:「我果日約朋友出旺角，見到叫大隻嘅人打緊人，我同朋友走過去睇吓有冇嘢要幫手」。第三被告則稱:「我朋友走過去打嗰個人，我冇份打，我只係企喺隔離，睇吓有冇警察，之後有警察，我叫佢哋走」。而第四被告就對警誡供詞的呈堂性有爭議。

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